Vali Şıldak vatandaşların yeni yılını kutladı

Burdur Valisi Hasan Şıldak, Jandarma Komutanı Albay Orhan Kılıç ve Emniyet Müdürü Arif Çankal ile yol kontrol noktasında görev yapan ekipleri ziyaret etti. Yol kontrollerinde durdurulan araçları kontrol eden ekiplerin yanında yer alan Şıldak, sürücülerin ve yolcuların yeni yıllarını kutladı ve araçları dikkatli kullanmalarını istedi. Vali Şıldak, “2018 yılının son günün hep birlikte yaşıyoruz. 2019 yılının Ülkemize bütün vatandaşlarımıza hayırlar getirmesini sağlık ve huzur içinde yeni yıla hep birlikte adım atmamızı temenni ediyorum. İlimiz genelinde yılbaşının huzur ve güven içinde geçirilmesi amacıyla Valilik olarak Emniyetimiz ve Jandarmamız başta olmak üzere ilgili tüm kurum ve kuruluşlarımız tarafından gerekli tedbirler alındı. Tabii amacımız vatandaşlarımızın güven ve huzur ortamında yılbaşına girmelerini sağlamak bu manada tüm tedbirlerimizi aldık. Trafik kurallarını hepimiz için son derece önemli 2019 yılında tüm trafik kaidelerine daha itina ile önem vererek hız kurallarına uyarak araç kullanmaları, kendi hayatlarının yanı sıra trafik deki tüm araçların içindeki insanları düşünerek araç kullanmalarını istiyorum. Trafik kazaları maalesef can ve mal kaybına yol açmaya devam ediyor. İlimizde hem Antalya hem de Fethiye istikametine giden iki işlek yolun üzerinde olmamız son derece önemli bir nokta üzerindeyiz. 2019 yılında son derece dikkatli ve trafik kurallarının uyulması, hoşgörü ve anlayış yılında sağlık içinde Milletçe huzur içinde geçirmemizi temenni ediyorum” dedi.

Daha sonra Vali Hasan Şıldak, Jandarma Komutanı Albay Orhan Kılıç ve Emniyet Müdürü Arif Çankal kontrol noktasında görev yapan ekiplerini tek tek tokalaşıp yeni yıllarını kutladı görevlerinde kolaylıklar diledi.

Yılbaşına saatler kala Burdur Devlet Hastanesi 112 Acil servise gelen Vatandaşları da ziyaret eden Vali Şıldak, tedavi gören vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulundu.