İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Vefat eden Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Vefat eden Kore gazisi Ömer Canbaz son yolculuğuna uğurlandı.


Burdur merkez Hızır İlyas Mahallesi'nde ailesiyle yaşadığı evde hayatını kaybeden 87 yaşındaki Canbaz'in cenazesi, askeri tören için Ulucami'ye getirildi.


Cenaze törenine, Canbaz'ın yakınları ve gazi arkadaşları, Burdur Valisi Hasan Şıldak, Milletvekili Bayram Özçelik, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Jandarma Komutanı Orhan Kılıç, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, askerler, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında Kore gazisi Ömer Canbaz'ın cenazesi, Güvenli köyüne defnedildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.