İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Vicdansızlığın böylesi görülmedi

Burdur’un Bucak ilçesinde ağzı bağlı halde çuvalın içinde, havasızlıktan ölmek üzere olan köpek yavrusu bulundu.

Burdur'un Bucak ilçesinde ağzı bağlı halde çuvalın içinde, havasızlıktan ölmek üzere olan köpek yavrusu bulundu.



Olay, Barbaros Mahallesi Grançay mevkisinde meydana geldi. Bir vatandaş, taşlık alanda bir çuval fark etti. İçinde bir şeylerin hareket ettiğini gören şahıs, hemen itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Bucak Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri çuvalı açtığında içerisinde havasızlıktan ölmek üzere olan bir köpek olduğunu fark etti. Çuvalın ağzını bıçakla kesen görevliler küçük yavru köpeği özgürlüğüne kavuşturdu. Yaşanan olay hayvan severlerin tepkisine neden oldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.