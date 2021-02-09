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Yaban hayvanları için doğaya 8 bin 450 kilo yem bırakıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, özellikle kış aylarında yiyecek sıkıntısı yaşayan yaban hayvanları için yem takviyesi yapıyor.


Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü, kış aylarında yiyecek sıkıntısı çeken yaban hayvanları için her yıl düzenli bir şekilde yapılan yem çalışmalarına başladı. Yaban hayatı çeşitliliğinin fazla olduğu Antalya'da, yaban hayvanlarına yem takviyesi yapan DKMP, 2021 yılının Şubat ayına kadar 8 bin 450 kilo yem desteği yaptı.


Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünce, kar yağışının çok olduğu Yaban Hayatı Geliştirme Sahaları, Milli Park, Tabiat Parkları ile Devlet ve Genel Avlaklarına, yaban hayvanları için yonca, saman, besi yemi ve pazarlardan temin edilen sebzeler bırakıldı. Bırakılan yemleri yemek için gelen yaban hayvanları, İl Şube Müdürlüğü personellerinin kameralarına yansıdı. Görüntülerde, yem için gelen yaban hayvanlarının, personelleri görünce kaçması yer alıyor.


Yemleme çalışmalarının hava şartlarına göre devam edeceği bildirildi.

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