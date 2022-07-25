Yaban keçileri Burdur'a uyum sağladı

Farklı tarihlerde Antalya'dan Burdur'a getirilerek buradaki tabiat parkına salınan toplam 20 dağ keçisinin gayet sağlıklı olduğu ve alana uyum sağladıkları bildirildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürü Mahmut Temel, Antalya'dan alınarak Burdur'daki tabiat parkına yerleştirilen dağ keçileri hakkında açıklama yaptı. Açıklamada; Burdur Valisi Ali Arslantaş'ın da talimatları doğrultusunda, Antalya'nın Akseki ilçesindeki Gidengelmez Yaban Hayatı Geliştirme Sahasında doğal ortamdan yakalanan dağ keçilerinin, Burdur'un Altınyayla ilçesindeki Karanlıkdere Kanyonu Tabiat Parkı'na nakledilerek yerleştirildiği hatırlatıldı. 7 Ocak tarihinde 7 adet, 21 Şubat tarihinde 11 adet, 25 Şubat tarihinde ise 2 adet olmak üzere toplam 20 adet yaban keçisinin, bölge müdürlüğünce alana yerleştirilen fotokapanlarla ve bazı bireylere takılan GPS'li tasmalarla takibi yapıldığı belirtildi. Alana yerleştirilen fotokapanlardan alınan son görüntülerde yaban keçilerinin gayet sağlıklı olduğu ve alana uyum sağladığının görüldüğü bildirildi.