Yaban keçileri ilk kez doğal ortamından alınıp başka bir doğal ortama bırakıldı

Bölge Müdürlüğü tarafından, Karanlıkdere Kanyonu Bölgesine yaban keçilerinin tekrar bölgede doğal yaşamlarını sürdürmeleri için 6'i erkek, 5'i dişi olmak üzere 11 yaban keçisi bırakıldı.

Karanlıkdere Kanyonu Tabiat Parkına yaban keçisi yerleştirme çalışmalarının 2 etabı gerçekleştirildi. Çalışma kapsamında DKMP 6. Bölge Müdürlüğü Antalya Şube Müdürlüğü Akseki Şefliği sınırlarında yakalanan 6'i erkek, 5'i dişi olmak üzere 11 yaban keçisi Altınyayla İlçesi Ballık Köyü sınırlarına bırakıldı. Bu çalışmayla ilk kez doğal ortamından alınan yaban keçileri başka bir doğal ortama yerleştirilmiş oldu. İlk iki etapta 18 Yaban Keçisinin yerleştirildiği bölgeye toplamda 25 Yaban Keçisi yerleştirilerek güçlü bir yaban keçisi popülasyonunun oluşturulması hedefleniyor.

Yaban Keçisi yerleştirme programına Burdur Valisi Ali Arslantaş, Altınyayla Kaymakamı Kübra Teymur, Altınyayla Belediye Başkanı Ahmet Serttaş, Gölhisar Belediye Başkanı İbrahim Sertbaş, Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürü Mahmut Temel, Bölge Müdür Yardımcısı Uğur AltındaL, Bölge ve İl Müdürlüğü personelleri, Köy Muhtarları katıldı.