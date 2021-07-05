Yalnız yaşayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu

Burdur'da yalnız yaşayan 89 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Fevzi Çakmak Mahallesi 23004. Sokak'taki evinde yalnız yaşayan annesi Müyesser Coşkun'a (89) her gün yemek getiren kızı, öğle saatlerinden beri Müyesser Coşkun'a ulaşamadı. Daha sonra yaşlı kadının yaşadığı eve giden Hasan Hüseyin Coşkun, kayınvalidesi Müyesser Coşkun'u evinde ölü bulunca durumu hemen aile üyelerine haber verdi. Diğer damadı Çağatay Korkut'un haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Kalp krizi geçirdiği belirlenen yaşlı kadının cenazesi Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yaşlı kadının damadı Hasan Hüseyin Coşkun, “Sanırım tuvaletten gelirken düşmüş yere. Muhakkak gece olmuştur. Tek başına yaşıyordu. Önceki akşam 7-8 gibi bizdeydi. Bir tek temizlik hastalığı vardı. Çalışırdı sürekli, yaşına rağmen hiç boş durmazdı. Orayı siler, burayı siler, buraları yıkardı. Ben geldim yerde yatıyordu" dedi.