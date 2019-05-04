Yamaç Paraşütü Hedef Yarışması Burdur'da yapıldı

BURDUR (İHA) – Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Yarışması'nın 2. etabı Burdur'da 27 Sporcunun katılımıyla başladı. Sporcular, Burdur Gölü manzarası eşliğinde Avşar tepesinden havalanarak, hedefe inmeye çalıştı.

Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Yarışması 2. etabı 380 rakımlı Avşar Tepesi'nden uçan sporcular, Burdur Gölü Halk Plajı'ndaki yarıçapı 5 metre olan daireye inmeye çalıştı. Yarışmaya Türkiye'nin çeşitli illerinden 5'i kadın 27 sporcu katıldı.

“İlk 5'e giren arkadaşlarımız milli takıma seçilecek"

Türkiye Hava Sporları Federasyonu Burdur İl Temsilcisi ve Burdur Yamaç Paraşütü Spor Kulübü Başkanı Bahri Kılıçaslan, yarışmaya ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını belirtti. Kılıçaslan, “Paraşütü Hedef Yarışması'nın birincisi Mersin'de yapılmıştı. Yarışmamıza 5'i kadın 27 sporcu katılıyor. İki hafta sonra üçüncü etap Hatay'da ve süper final Bursa'da yapılacak. Bu yarışmalarda ilk 5'e giren arkadaşlarımız milli takıma seçilecek" dedi.

Yarışmanın, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ve Yamaç Paraşütü İl Temsilciliği'nin katkılarıyla yapıldığına işaret eden Burdur Valisi Hasan Şıldak, kentte yapılan bu tür spor faaliyetlerinin heyecanlı olduğunu vurguladı.

Şıldak, “Başarılı atlayışları ben de izledim. Burdur pek çok konuda olduğu gibi yamaç paraşütünde de hem il merkezi hem de Salda Gölü kenarında iki güzel parkura sahip. Bu parkurların daha da iyileştirilmesi için gerekli çalışmaların önümüzdeki günlerde tamamlanacağını” şeklinde konuştu.