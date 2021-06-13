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Yaralı gri balıkçıl kuşa polisten şefkat eli

Burdur’da bitkin halde bulunan gri balıkçıl kuşu yakalayan polis ekipleri yaralı kuşa su içirdi, tedavisinin tamamlanması için Doğa Koruma ve Milli Parklar’a teslim etti.

Burdur'da bitkin halde bulunan gri balıkçıl kuşu yakalayan polis ekipleri yaralı kuşa su içirdi, tedavisinin tamamlanması için Doğa Koruma ve Milli Parklar'a teslim etti.


Burdur Şeker İşçi Evleri Mahallesi'nde, tarlasında yaralı bir kuş gören Ali Örnek, kuşu yakalayamayınca polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Burdur İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, kuşu yakalayıp su içirdi. Daha sonra haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, yaralı kuşu, tedavisinin tamamlanması için Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü'ne götürdü. Gri balıkçıl kuşunun tedavisinin ardından doğaya salınacağı öğrenildi.

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