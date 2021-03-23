Yaralı güvercini jandarma kurtardı

Burdur'da Jandarma ekipleri, yol kenarında yaralı halde bulduğu güvercini koruma altına alarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Burdur İl Müdürlüğüne teslim etti.

Burdur İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, devriye gezdiği sırada Fethiye Burdur karayolu kenarında yaralı halde güvercin buldu. Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ekipleri, Hacılar köyü yakınlarında bulduğu yaralı güvercini koruma altına alarak ilk müdahalesini yaptı. Sağ kanadı kırık olduğu belirlenen yaralı güvercin, ekipler tarafından tedavisi yapılmak üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Burdur İl Müdürlüğüne teslim edildi.