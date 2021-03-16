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Yaralı tilki jandarma tarafından kurtarıldı

Burdur’un Bucak ilçesinde jandarma ekiplerinin yaralı halde bulduğu tilki, Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Burdur'un Bucak ilçesinde jandarma ekiplerinin yaralı halde bulduğu tilki, Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü'ne teslim edildi.


Burdur'un Bucak ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, devriye gezdikleri esnada yaralı bir tilkiye rastladılar. Yaralı tilkiyi koruma altına almak isteyen Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, tilkiye ilk müdahalesini yaptıktan sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü'ne teslim etti.

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