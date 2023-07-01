Yasak bölgede girdiği Salda Gölü'nde akıntıya kapılan kız çocuğu hayatını kaybetti

Burdur'un Yeşilova ilçesinde ailesiyle birlikte geldiği Salda Gölü'ne giren ve kardeşi ile birlikte akıntıya kapılan kız çocuğu dalgıçların 45 dakika süren çalışmaları sonucu 12 metre suyun altında bulunup kıyıya çıkarıldı. Hastaneye kaldırılan çocuk tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kurban Bayramı tatili nedeniyle ailesi ile birlikte Denizli'nin Çivril ilçesinden Burdur'un Yeşilova ilçesinde bulunan Salda Gölü'ne gelen İlayda Nur Kılıç (13) erkek kardeşi ile birlikte serinlemek için yasak bölgeden göle girdi. Gölde bir süre kardeşiyle yüzen İlayda, bir anda gelen akıntıya kapılarak açığa doğru sürüklendi. Sahil şeridinde bulunan cankurtaran ekiplerinin çocukların boğulduğunu görerek hemen müdahale ettiği olayda iki çocuktan erkek kardeş kurtarılırken İlayda Nur Kılıç gözden kayboldu. Vatandaşlar kaybolan kızı bulabilmek için büyük uğraş verdi.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, AFAD ve Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi sevk edildi.

Olay yerine gelen Antalya Deniz Liman Şube Müdürlüğü'ne bağlı kurbağa adamların Salda Gölü'nde yaklaşık 45 dakika süren arama tarama faaliyetleri sonrasında küçük kız sahilden 35-40 metre açıkta ve 12 metre derinlikte bulundu. Sudan çıkarılıp sahile getirilen İlayda Nur Kılıç, sahilde bekleyen sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulans ile Yeşilova Devlet Hastanesine kaldırıldı. İlayda'nın ambulansa konulması sırasında yakınları "Ne olur yardım edin" diye feryat ederken hareket eden ambulans kumda patinaj yapınca yardımına vatandaşlar koştu. Onlarca kişi ambulansı hızla iterek kumdan çıkmasını ve yola devam etmesini sağladı.

Hastanede doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen İlayda Nur Kılıç hayatını kaybetti.