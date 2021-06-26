Yenilikçi Ar-Ge odaklı endüstriyel ürün tasarım atölyesi törenle açıldı

Burdur Valisi Ali Arslantaş, Bucak Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü koordinatörlüğünde çalışmaları sürdürülen "Yenilikçi Ar-Ge Odaklı Endüstriyel Ürün Tasarım Atölyesi Kurulması" projesinin kapanış toplantısı ve proje kapsamında kurulan atölyenin açılış törenine katıldı.

Proje kapsamında Bucak Organize Sanayi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine Tasarımı ve Teknolojileri alanı atölyesine, CNC torna ve dik işlem, 3D yazıcı, arduino setleri, öğrenci bilgisayarları, Hidrolik ve Pnömatik eğitim setleri, 3D yazılım programı alındı. Öğretmenlere Solidworks yazılım eğitimi verilerek tasarlama ve Ar-Ge çalışmaları yapıldı.

Programa başta Burdur Valisi Ali Arslantaş olmak üzere AK Parti Burdur milletvekilleri, Bayram Özçelik ve Yasin Uğur, Bucak Kaymakam Vekili Tahir Demir, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Hakan Başaklıgil, Bucak Belediye Başkanı, kurum müdürleri, iş adamları, veliler ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan açılış töreni Bucak OSB Müdürü Binnur Çığrı'nın projenin kapanışı ile ilgili bilgilendirme konuşması ve atölyenin açılışı ile devam etti. Açılışın yapılmasıyla birlikte Vali Arslantaş, makine bölümü atölyelerini gezdi.

Hayata geçirilen proje ile Bucak OSB'nin Ar-Ge ihtiyacının karşılanması, eğitim hayatları sonrasında çalışma hayatına adım atacak gençlere, farklı sektörlerde çalışanlara, ürün tasarım ve yazılım programlama becerileri kazandırılarak uzman nitelikli iş gücü yetiştirmek ve bölgedeki iş gücünün niteliğinin arttırmak amaçlanıyor.

Vali Arslantaş açılışta yaptığı konuşmada, "Proje ile Bucak Organize Sanayi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine kazandırılan atölyenin, Mesleki Eğitimde okul sanayi işbirliğinin en güzel örneklerinden biri olduğunu belirtti. Vali Arslantaş, “Bu eğitim kurumumuzda bucak sanayisine burdur ekonomisine katkı sağlayacak bu çalışmadan ötürü yönetim kurulu başkanlığını yaptığım ajans personellerimize, organize sanayi bölgesi başkanına, milli eğitim müdürümüze teşekkür ediyorum. En son Burdur Organize Sanayi Bölgesi'ne kurduğumuz işletme 5,5 Milyon ajans katkısı 600 Bin TL organize sanayi bölgesi katkısı olacaktı. İhaleyi yaptık sonucunda 3,5 milyon TL organize sanayi katkısı olmadan işi yapamayacağımızı gördük. Fiyatlandırmayı yeniden gözden geçirerek yapmak gerekiyor. Çünkü birçok işte yönetim kurulu kararı alıp, iptaline gidiyoruz. Kaynaklar emek vakit sarf edilmiş oluyor. Bizim boşa geçirecek vaktimiz yok. Bu fiyatlandırmaları daha güncel gerçekçi yapılması konusunda da hem uyarıyorum hem de talimat veriyorum. Kıymetli arkadaşlar Bu açılışını yapacağımız olduğumuz makinalar Bucak'ımıza Burdur'umuza hayırlı olsun. İnşallah buradan çıkan çocuklarımız, karşımda oturan iş insanlarımızın yerinde olur Bucak'ımıza Burdur'umuza katkı sağlarlar” dedi.