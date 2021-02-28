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Yere düşünce sırtındaki tüfek ateş aldı, bacağından yaralandı

Burdur’un Ağlasun ilçesinde hayvanlarını otlatan çoban, ayağının kayması sonucu yere düşünce sırtında bulunan av tüfeği ateş aldı.

Burdur'un Ağlasun ilçesinde hayvanlarını otlatan çoban, ayağının kayması sonucu yere düşünce sırtında bulunan av tüfeği ateş aldı. Bacağından yaralanan çobanın imdadına 2 saat sonra başka bir çoban yetişti.


Burdur'un Ağlasun ilçesine bağlı Kibrit köyünde çobanlık yapan Zafer Akan, keçilerini otlatırken bir anlık dikkatsizlik sonucu ayağı kayarak yere düştü. Akan'ın sırtında bulunan av tüfeği de yere çarpması sonucunda ateş aldı. Bacağından yaralanan Akan, yaralı olduğu ve hareket edemediği için saatlerce kaza yerinde kaldı. 2 saat sonra olay yerinin yakınlarına gelen başka bir çoban, Akan'ın sesini duyarak 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Yoldan geçen başka bir araçla köy merkezine getirilen Zafer Akan'ın aşırı kan kaybettiği belirlendi. 112 Acil Servis ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı olan Zafer Akan'ın ameliyat sonrası Antalya'ya sevk edildiği öğrenildi.

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