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Yeşilova Belediye Başkanının Covid testi pozitif çıktı

Burdur’un Yeşilova İlçe Belediye Başkanı Mümtaz Şenel’e yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı.

Burdur'un Yeşilova İlçe Belediye Başkanı Mümtaz Şenel'e yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. Şenel'in evde ilaç tedavisi gördüğü bildirildi.


Konuyla ilgili belediyenin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Belediye Başkanımız Mümtaz Şenel'e yapılan Covid-19 testi maalesef pozitif çıktı. Evinde ilaç tedavisine başlanan başkanımızın sağlık durumu gayet iyi. Bu istirahat sürecini sağlıkla ve en hafif şekilde atlatmasını umuyor, başkanımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bir an evvel sağlıkla görevinin başına gelmesini bekliyoruz" ifadelerine yer verildi.

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