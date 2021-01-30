Yıldırım düşen caminin minaresi yıkıldı

Burdur’un Kemer ilçesine bağlı Belenli köyünde yıldırımın düştüğü bir caminin minaresi yıkıldı.
Burdur'un Kemer ilçesine bağlı Belenli köyünde yıldırımın düştüğü bir caminin minaresi yıkıldı.
Belenli köyünde sağanak yağış etkili olurken, Karapınar Camii minaresine yıldırım düştü. Caminin minaresi yıkılırken, etrafa saçılan beton parçaları çevredeki evlere zarar verdi. Caminin minaresine düşen yıldırım sonrasında Belenli Köyü'nün elektrikleri kesildi.
Olay yerine gelen jandarma ekipleri, caminin etrafında önlem aldı.