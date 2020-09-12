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Yolcu otobüsü park halindeki kamyona çarptı: 1 ölü, 5 yaralı

Burdur’da meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Burdur'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, 5 kişi yaralandı.


Kaza, Bucak Burdur karayolu üzeri Dağarcık köyü girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa İ. idaresindeki 06 VT 371 plakalı şehirler arası yolcu otobüsü, yol kenarında bulunan un yüklü tıra arkadan çarptı. Kazada otobüste bulunan yolcu İsmail A. olay yerinde hayatını kaybederken, otobüs sürücüsü Mustafa İ. ile yolcular Serap A., Abdullah Levent K., Cemal A., Murat K., Muammer G. hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine Bucak İtfaiye Müdürlüğü kurtarma ekipleri ile Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kurtarma ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartılan Otobüs sürücüsü Mustafa İ.'nin durumunun ağır olduğu bildirildi. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlattı.

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