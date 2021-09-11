Yusufça'da geleneksel aşure etkinliği

Burdur'un Gölhisar ilçesine bağlı Yusufça Kasabasında, geleneksel hale gelen Aşure günü etkinliği bu yılda geniş katılımla gerçekleştirildi.

Etkinlikte belde belediyesi başta olmak üzere tüm kasaba halkının imece usulü destekleri ile katılımcılara aşure ikramı yapılıyor. Sabahın erken saatlerinde hazırlıklara başlanan Yusufça Kasabasında büyük kazanlara hazırlanan aşureler gün boyu katılımcılara ikram ediliyor.

Yaklaşık 13 yıldır aralıksız sürdürülen etkinlik bu yılda kasaba meydanında icra edildi. Yapılan etkinlik hakkında açıklamalarda bulunan, Yusufça Belediye Başkanı Hüseyin Özarslan “Aşure etkinliğimiz uzun yıllardır devam ediyor. Bu yıl 13'üncüsünü kutladık. Kasaba halkımızın tamamına yakını maddi ve manevi desteklerini vererek, imece usulüyle bu etkinliğimizi gerçekleştiriyoruz. Desteklerini esirgemeyen değerli kasaba halkıma ve katılımlarıyla bizleri onurlandıran tüm misafirlerimize teşekkür ediyorum” dedi.