1 Mayısta bu yollara dikkat

Bursa'da 1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısıyla yarın trafiğe düzenleme geldi.

Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Bursa'da 1 Mayıs İşçi Bayramı çerçevesinde bazı yollarda trafik yeniden düzenlendi. Eski Atatürk Stadyumu önünde 12.00'de toplanacak olan vatandaşlar Darmstad Caddesi'ni takiben Kent Meydanı'nda yürüyüşe son verecek. Stadyum kavşağından Merinos Kavşağı arası iniş ve çıkışı, Nedim Sokak, İlkbahar Caddesi, Darmstad Caddesi, İpek İş Kavşağı ile Stadyum Caddesi istikametleri araç trafiğine kapatılacak olup, T1 (İpekböceği) hattı saat 08.00'den itibaren çalışmayacak.

Sürücülerin İstanbul, İzmir yolları, Avrupa Konseyi Bulvarı, 11 Eylül Bulvarı, Mudanya yolu, Ankara yolu ve Eğitim Caddesi istikametlerini kullanmaları gerekirken, vatandaşların mağdur olmamaları için toplu taşıma araçlarını kullanmalarının uygun olacağı belirtildi.