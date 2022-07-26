İhlas Haber Ajansı

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1 milyarlık yatırımın temel kazı çalışmaları başladı

Yenişehir ilçesinde 1 milyar liraya tamamlanacak olan sanayi sitesi iş dünyasına ve bölgeye umut oldu.


Bursa'nın Yenişehir ilçesinde 321 dönüm alan üzerine yapılacak sanayi sitesi yatırımın temel kazı çalışmaları başladı. Yatırımın devreye girmesiyle iş istihdamı artacak. Yenişehir'de iş adamlarının bir araya gelerek kurduğu kooperatif Marmara bölgesinin en modern sanayi sitesinde inşaat çalışmalarına başladı.


Kooperatif Başkanı Orhan Torun, “Yenişehir'de 321 dönüm alan üzerine yapacağımız yatırım bugünkü şartlarda 1 milyar liraya hayata geçecek projemizin temel kazı çalışmaları başladı. İlçemize ülkemize yatırımcımıza hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

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