1 milyon 200 bin liralık altın çalan soyguncular güven timlerine takıldı

Bursa'da girdikleri kuyumcudan silah zoruyla 5 kilo altın çalarak kayıplara karışan 2 soyguncu, güven timleri ve gasp büro ekipleri tarafından yakalandı.

Olay Osmangazi'nin Demirtaş Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yüzleri kapalı 2 kişi silahla Mustafa Kapılı'ya ait kuyumcuya girdi. Bu sırada iş yerini yeni açan ve düzenlemeye çalışan Kapılı, ne olduğunu anlayamadı. Şüphelilerden biri silahla Kapılı'nın üzerine çullanırken, diğeri altınları çalmaya başladı.

Yaklaşık 1 dakikalık boğuşmanın ardından şüpheliler altınları çalıp uzaklaştı. Kuyumcu şüphelileri kovalamaya çalışsa da başarılı olamadı. Soyguncuların plakasız bir araçla geldiği ve 3 gündür mahallede keşif yaptığı ortaya çıktı.

Kuyumcunun yaklaşık 1 milyon 200 bin lira değerinde 5 kilo altınının çalındığını belirtmesi üzerine ekipler zanlıları bulmak için harekete geçti. Güvenlik kameralarını inceleyerek zanlıların eşkâllerini belirleyen ekipler şehrin her yerinde şüphelileri aradı. Milyonluk soygun yaparak kaçan 2 zanlı polisten fazla kaçamadı. Şahıslardan biri güven timlerinin çalışmaları ile kısa sürede yakalanırken, diğer şüpheli de gasp ekipleri ve güven timleri tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslar ilk işlemleri için emniyete götürüldü.