1 milyon kitap okuyucuyla buluştu

Köftesi ve mobilyası ile ünlü olan Bursa'nın İnegöl ilçesinde kitap şöleni başladı. İnegöl Belediyesi'nin 6'ıncısını düzenlediği İnegöl Kitap Günleri, 9 gün boyunca 100'ü aşkın yazar ve yayınevi ile 1 milyonu aşkın kitap, kitapseverlerle buluşacak.

İnegöl Belediyesi, bir yandan şehri imar ederken bir yandan da gelecek nesillerin sağlam temeller üzerinde gelişimini sürdürmesi adına insana yatırım yapıyor. Bu çerçevede 2017 yılında ilki düzenlenen İnegöl Kitap Günleri, İnegöl'de bu yıl 6'ncı kez kapılarını açtı. Sadece İnegöl değil çevre il ve ilçelerden de yoğun ilgi gören, her yıl on binlerce ziyaretçi ağırlayan İnegöl Kitap Günleri etkinliğine ilçede eğitim gören 40 bin anaokulu, ilkokul ve ortaokul öğrencisi, İnegöl Belediyesi'nin ücretsiz servisleriyle taşınacak. Her öğrencinin bu etkinlikten faydalanması adına tüm kademelerde okullarla iş birliği yapılarak öğrencilerin katılımı sağlanacak. Aynı zamanda yayınevleri 9 gün boyunca uygun fiyatlarla herkesin kitaba ulaşması adına kampanyalar düzenleyecek.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban da açılış töreninde yaptığı konuşmada şu cümlelere yer verdi;

“İnegöl Belediyesi olarak 6'ncısını gerçekleştirdiğimiz Kitap Günlerimizin açılışını gerçekleştirdik. 9 gün sürecek olan organizasyonda, kitapseverlerimizi yazarımız ve kitaplarla buluşturmuş olacağız. Bu gördüğünüz organizasyon içerisinde 100'ü aşkın yayınevi ve yazarla, 1 milyonu aşkın kitapla İnegöl halkımızı buluşturmuş oluyoruz. 13 Kasım Pazar gününe kadar bu etkinlik devam ediyor olacak.” “100 kitaptan oluşan 5 dev kitap kulemiz var. Bunu da sosyal medya hesaplarımız üzerinden yapacağımız çekilişle hediye edeceğiz.”

İnegöl Kaymakamı Eren Arslan ise, “6. İnegöl Kitap Günlerinin hayırlı olmasını diliyorum. Belediyemizin düzenlediği önemli kültür sanat etkinliklerinden biri bu organizasyon. Burada binlerce kitap ve söyleşi imkanı gençlerimizle, İnegöl halkıyla buluşacak. Biz şehirlerimizin sadece fiziki ihtiyaçlarını gidermek, altyapı ve üstyapısını imar etmekle değil, burada yaşayan insanların, geleceğimizin teminatı gençlerimizin bilgi ve kitapla donanımlı şekilde yetişmesini istiyoruz” ifadelerinde bulundu.

Konuşmaların ardından kurdele kesimi ile 6. Kitap Günlerinin açılışı yapıldı. Açılış sonrası kitap stantlarını gezen protokol üyeleri ve kitapseverler, 1 milyonu aşkın kitabın yer aldığı fuar alanında eserleri ilgiyle inceledi. Açılışın onur konuğu Şair Nurullah Genç tarafından söyleşi gerçekleştirildi. Söyleşi sonrası kitaplarını imzalayan Nurullah Genç'e Kaymakam ve Belediye Başkanı Alper Taban tarafından plaket takdimi yapıldı.