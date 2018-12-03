1 ton zeytin çalan hırsızlar yakalandı

Bursa'da zeytin ağaçlarına dadanan hırsızlar 1 ton zeytinle jandarma tarafından yakalandı.

Olay, Bursa'nın Gemlik ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bursa İl Jandarma Komutanlığı Gemlik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine Büyükkumla ve Karacali mahallelerinde zeytin ağaçlarından yaklaşık bir ton zeytin çalındığı bilgisi geldi. Harekete geçen ekipler, gece 00.30 sıralarında durdurdukları otomobilin içindeki S.T, A.T, ve O.Y 'nin tedirgin halleri jandarmanın dikkatinden kaçmadı.

Şahısların yapılan kimlik kontrolünde o bölgede ikamet etmedikleri ve otomobilin bagajında bir ton zeytin olduğunu tespit edildi. Araştırmayı derinleştiren jandarma ekipleri daha önce de iki zeytinlikte meydana gelen hırsızlık olayının faillerinin aynı şahıslar olduğu bilgisine vardı.

Gemlik Cumhuriyet Başsavcısının talimatları doğrultusunda 3 şüpheli gözaltına alındı.