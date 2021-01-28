1 yılda 55 bin 700 ton asfalt

Özellikle pandemi döneminde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarını fırsata çeviren Osmangazi Belediyesi, boş kalan yolları tek tek asfaltlayarak yeniledi.

Osmangazi'de eskimiş ve bozuk yol bırakmamak için 2020 yılı içerisinde hummalı bir çalışma yürüten Osmangazi Belediyesi, ilçe genelinde yaptığı asfalt kaplama çalışması için 55 bin 700 ton asfalt kullandı. 136 mahallenin tamamında yürütülen çalışmalar sonucunda yaklaşık 22 kilometre yol asfaltla kaplandı. Eski asfaltın geri dönüşümünü sağlamak ve asfalt maliyetlerini düşürmek adına toplam 22 bin metrekare alanda freze çalışması gerçekleştirdi. Freze ile kazınan yollar sıcak asfalt ile kaplandı.

Osmangazi Belediyesi, özellikle tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkili olan koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları döneminde asfalt çalışmalarına yoğunluk verdi. Sokakların boş kalmasını fırsata çeviren belediye ekipleri, Emek Adnan Menderes Mahallesi Turgut Özal Caddesi, Güneştepe Mahallesi'nde Yaman ile Akyıldız Caddeleri, Panayır Mahallesi'nde Nilüfer Cadde gibi trafik yoğunluğunun fazla olduğu noktalarda sıcak asfalt kaplaması gerçekleştirdi.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, 2020 yılında tüm dünyayı etkisi altına alan ve hayatı durma noktasına getiren korona virüs salgınına karşı tüm tedbirleri alarak yatırım faaliyetlerine devam ettiklerini belirterek, “2020 yılında ülke olarak büyük bir sınav verdik. Dünyayı kasıp kavuran korona virüse karşı alınan önlemler çerçevesinde, Osmangazi Belediyesi olarak bizler de tedbirlerimizi aldık. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyarak çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Kısıtlamaları fırsata çevirerek bir çok cadde ve sokağımızın bozulan asfalt zeminini yeniledik. 136 mahallemizin hepsinde yaptığımız çalışmalarda 55 bin 700 ton asfalt döktük” dedi.