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10 bin liralık kangalı çaldılar, bulana kuzu hediye edecek

Bursa’da bir çobanın değeri 10 bin lira olan kangal cinsi köpeği çalındı.

Bursa'da bir çobanın değeri 10 bin lira olan kangal cinsi köpeği çalındı. Çoban, köpeğini bulana kuzu hediye edecek.


Mudanya ilçesinde çobanlık yapan Zeki Er, onlarca koyununa bekçilik yapsın değeri 10 bin lira olan Karaboğa isimli köpeği henüz yavruyken satın aldı. Yavru kangalı büyüten Er'in köpeği 6 aylık oldu. Ancak kangal çalındı. Üzerinde plakası olmayan araç tarafından evinin önünden çalınan köpeğini her yerde arayan çoban, köpeğini bulana sürüsünden bir kuzu hediye edecek.


Köpeğini çok sevdiğini söyleyen Zeki Er, "Köpeğimin değeri şu an 10 bin liraydı. Gözüm gibi baktığım köpeğimi çaldılar. Koyunlarıma bekçilik yapacak kimse kalmadı. Onu çok seviyordum. Bulana sürümden kuzu hediye edeceğim" dedi.

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