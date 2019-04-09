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10 bininci amatör denizciye plaket verildi

Bursa’nın Mudanya ilçesinde 10 bininci amatör denizciye plaket verildi.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde 10 bininci amatör denizciye plaket verildi.


Liman Başkanlığı'nın “Hedef 2023'te Bir Milyon Amatör Denizci” projesi çerçevesinde yaptığı sınavlar sonucu amatör denizci ehliyeti sahibi sayısı 10 bine ulaştı. 10 bininci amatör denizci olan Ferhat Kaya, Mudanya Liman Başkanı Veysel Yaşar'ın elinden onur plaketi aldı.


Veysel Yaşar, “Mudanya'da bir rekora imza atarak ehliyet sahibi olan 10 bin amatör denizciye ulaştık. Türkiye'de ilk 3 içinde olduğumuz bu sayı, fedakârca çalışmaların bir ürünüdür. Memurlarımızdan çaycısına kadar gecemizi gündüzümüze katarak yaptığımız çalışmalar sayesinde 10 bin amatör denizciye ehliyet vermiş olduk. Bu çabalarımız ilerleyen zaman içinde devam edecektir” dedi.

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