10 farklı bando takımından oluşan 324 bandocu İstiklal Marşı'nı çaldı

Bursa'da ilk kez düzenlenen 'Çok Milletli ve Çok Sesli Bursa Uluslararası Bando Festivali'ne 10 bando ekibinden 324 bandocu katıldı. Festivalin açılışı 324 bandocunun İstiklal Marşı'nı çalması ile başladı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından ilk defa organize edilen Uluslararası Bando Festivali, Atatürk Anıtı'nda 9 bando takımının çaldığı İstiklal Marşı ile başladı. Bandocular, Ünlü Caddesi'nden, Cumhuriyet Caddesi ile kortej devam etti. Festivalin açılış konuşmaları 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda kurulan platformda yapıldı. Azerbaycan Ordusu Bandosu ve Moldova Milli bandolarının yanı sıra İstanbul, Edirne, Gaziantep, Bolu, Gemlik ve Mudanya, Mustafakemalpaşa ve Bursa Büyükşehir belediyelerinin bandoları festivalde yer aldı. 3 Ekime kadar sürecek olan Bando Festivali'nde, ekipler, Bursa'nın çeşitli noktalarında ve ilçelerinde konserler düzenleyecek.

Festivalin açılışında konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Bursa Büyükşehir Belediyesi, uluslararası çaptaki festivallerine bugün bir yenisini daha eklemiş olmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyor. Gayretimiz, Bursa'nın kültür-sanat alanında canlılığı ve devamlılığı yılın her vakti hissedilen ve yaşanan bir şehir olması içindir. Çünkü Bursa, köklü ve kadim kültür temelleri ile bunu fazlasıyla hak ediyor. Hem müzikal, hem de görsel anlamda bir şölen havası oluşturacak Bursa Uluslararası Bandolar Festivali, 3 Ekim tarihine kadar siz değerli Bursalıları bekliyor” dedi.

“Tam 85 yıl önce kurulan Bursa Bandosunun kuruluş yıl dönümü olan 2 Ekimi de kapsayacak şekilde düzenlendiğimiz festivalde, halkımızı bando takımları ve müzikleriyle buluşturmayı arzu ediyoruz” diyerek konuşmasını sürdüren Aktaş, “Azerbaycan ve Moldova Millî Bandoları ile İstanbul, Edirne, Gaziantep ve Bolu belediye bandoları sayesinde çok sesli konserlere de şahit olacaksınız. Bursa'nın yerel bandoları olan Bursa Büyükşehir Belediye bandosu, Mustafakemalpaşa Belediye bandosu, Mudanya Belediye bandosu ve Gemlik Belediye bandosu takımlarımız da yoğun çalışmalar sonucu hazırladığı performanslarını sergileyecekler. Bursa'nın her yerine yayılacak festivale Bursalılar rahatça katılabilirler” diye konuştu.

İlçelerde de sahne alacak

Festivalin dört günlük müziğin ve eğlencenin habercisi olacağını dile getiren Başkan Alinur Aktaş, “9 bando ve 324 bandocunun yer aldığı Bursa Uluslararası Bandolar Festivali'ni az önce görkemli bir kortejle başlattık. Hemen ardımızdan ulusal ve uluslararası bando takımlarının coşkularıyla konserler başlayacak. Şehir merkezinde gerçekleşecek olan açılış konserlerinin sonrasında, festivalin ikinci günü bando takımları Bursa'nın ilçelerinde halkla buluşacak. Gemlik, Mudanya, Osmangazi, İznik, Nilüfer, Kestel ve Yıldırım'da bandolar festivali için özel hazırlanan sahneler, birbirinden renkli konserlerle vatandaşlarımızı bekliyor olacak. Dünya çapında bando takımlarının performans sergileyeceği bu özel festivalin kapanışı da oldukça ses getirecekb Festival ruhuna yakışacak bir şekilde hazırladığımız 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki sahnede, bütün bando takımları performanslarını sergileyecek” ifadelerini kullandı.

Başkan Aktaş, bütün orkestranın başına geçerek festival kapsamındaki ilk konserin başlangıcını yaptı ve bando şeflerine plaket takdim etti.