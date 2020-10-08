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10 günde 31 bin 684 sosyal destek

Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında vatandaşa yardım eli uzatan Osmangazi Belediyesi, son 10 günde toplam 31 bin 684 adet erzak, çorba ve ekmek dağıttı.


Salgın nedeniyle evlerinden çıkması kısıtlanan vatandaşlara yönelik Osmangazi'de kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu, yeni normalde de ilçenin dört bir yanındaki talepleri anında karşılıyor. İhtiyaç sahiplerinin yüzünü güldüren ekip, vatandaşlara günlük erzak, ekmek ve çorba dağıtımı yapıyor. Koronavirüs salgınının Türkiye'de ilk görüldüğü 11 Mart tarihinden itibaren hummalı mesai harcayan destek grubu, 136 mahalleyi kapı kapı gezerek kimseyi mağdur etmemeye özen gösteriyor.


Yürütülen çalışmalar kapsamında ekipler son 10 günde 181 erzak, 2 bin 273 çorba ve 29 bin 230 ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı. Toplam 31 bin 684 sosyal destek sağlayan belediye ekipleri, vatandaşların tedbiri elden bırakmamaları hususunda ikazda bulundu.

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