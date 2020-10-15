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10 günde 34 bin 451 sosyal destek

Osmangazi Belediyesi, koronavirüs salgını sürecinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara sosyal yardımlarda bulunarak yüzleri güldürmeye devam ediyor.


Bir milyonu aşan nüfusu ile Türkiye'nin en büyük ilçelerinden olan Osmangazi Belediyesi, salgın hastalığın Türkiye'de ilk görüldüğü 11 Mart tarihinden itibaren yoğun mesâi harcıyor. Vatandaşlara yönelik Osmangazi'de kurulan Vefâ Sosyal Destek Grubu, ilçenin dört bir yanındaki talepleri anında karşılıyor. 136 mahalleyi kapı kapı gezen ekiplerin yaptıkları çalışmalar, vatandaşların takdirini topluyor.


Vefâ Sosyal Destek Grubu, son 10 günde 121 erzak, bin 915 çorba ve 32 bin 415 ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı. Toplam 34 bin 451 sosyal destek sağlayan ekipler, vatandaşa tedbiri elden bırakmaması konusunda uyarıda bulundu.

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