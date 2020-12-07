10 günde ailesinden 4 kişi korona virüsten hayatını kaybetti

Bursa'da korona virüs sebebiyle 10 gün içinde aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye Düşünce Kulübü Genel Başkanı Ercan Yakut'un ailesinden 4 kişi 10 gün içinde korona virüsten dolayı hayatını kaybetti. Ercan Yakut'un annesi Hacı Zümrete Yakut, ablası Hacı Aslı Yakut, baldızı Leman Sezer ve amca oğlu Abdüsselam Akbaş, 10 gün içinde korona virüs sebebiyle toprağa verildi.

Cenaze törenine AK Parti Bursa milletvekilleri Efkan Ala ve Hakan Çavuşoğlu da katıldı.

Korona virüse karşı vatandaşları tedbirli olmaya davet eden Türkiye Düşünce Kulübü Genel Başkanı Ercan Yakut, "Sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. Biz farkında olmadan annem bir sabah rahatsız olduğunu söyledi. Hastaneye götürdük. Korona virüse yakalandığı ortaya çıktı. Kısa bir süre sonra vefat etti. Sonra ablam ve baldızım vefat etti. En son amca oğlum vefat etti. Korona virüsten ailemden 4 kişi 10 günde vefat etti. Bu hastalığa karşı tedbirli olmamız lazım, ateş düştüğü yeri yakıyor. Bizim yüzümüzden kimsenin canı yanmasın, sevdiklerimizi koruyalım kurallara uyalım" dedi.