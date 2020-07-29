10 yaşındaki çocuk azmağa düşüp boğuldu

Bursa'nın Karacabey ilçesinde azmağa düşen çocuk boğuldu.

Olay, Saadet Mahallesi'nde meydana geldi. 10 yaşındaki Nucud Salih isimli kız çocuğu, mevsimlik işçi olarak çalışan ailesi ile birlikte kaldıkları çadırın 500 metre ilerisinde bulunan azmağın kenarına arkadaşı ile birlikte oyun oynamak için gitti. Oyun oynadığı sırada dengesini kaybeden Nucud Salih, azmağa düştü. Diğer çocukların ailesine haber vermesiyle birlikte yaklaşık yarım saat sonra büyük çabalar neticesinde Nucud Salih düştüğü azmaktan çıkarıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan küçük kız, buradan Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kurtarılamayan küçük kız hayata veda etti.

Olayla alakalı tahkikat başlatıldı.