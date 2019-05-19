100. yıl coşkusu denize taştı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde tekne sahipleri 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında denizde renkli görüntülere ev sahipliği yaptı.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında yapılan etkinliklerde ortaya renkli görüntüler çıktı. Mudanya Gençlik ve Spor Müdürlüğünün Atatürk anıtına koyduğu çelengin ardından etkinlikler Mudanya stadında devam etti. Kısa bir gösterinin ardından hafta boyunca yapılan spor etkinliklerinde dereceye girenlere protokol tarafından madalya ve kupaları verildi.

Etkinlik 100 teknenin katıldığı denizde devam etti. Arnavutköy Balıkçı barınağında toplanan tekneler buradan konvoy oluşturarak göndere çektikleri bayraklar ve marşlar eşliğinde BUDO iskelesine kadar gidip buradan geri döndü. Mütareke Evi arkasındaki sahil boyunda toplanan tekneciler, burada İstiklal Marşını okudular. Tekneler bayrakları göndere çekilmiş halde işaret fişekleri atarak, sirenler çalıp seremonide bulundular. Protokolün bulunduğu tekne sahildeki halkı selamlamasının ardında tören sona erdi. Türkkuşu uçakları denizdeki bu seremoniye havdan destek vererek muhteşem bir görsellik oluşturdu.