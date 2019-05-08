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101 İstanbul Lezzeti Festivali, İnoksan mutfaklarında sergilendi

İstanbul’un en lezzetli mekanlarını tek çatı altında toplayan 101 İstanbul Lezzeti Festivali, 28 Nisan Pazar günü Esma Sultan Yalısı’nda gerçekleşti.

İstanbul'un en lezzetli mekanlarını tek çatı altında toplayan 101 İstanbul Lezzeti Festivali, 28 Nisan Pazar günü Esma Sultan Yalısı'nda gerçekleşti. Etkinliğin mutfak sponsorluğunu üstlenen İnoksan, katılımcı restoranların çözüm ortağı oldu.


Profesyonel mutfakların köklü tedarikçisi İnoksan, gastronomiye önem vermeyi ve desteklemeyi sürdürüyor. İstanbul'un en fiyakalı restoranlarını 2013 yılından bu yana lezzet severlerle buluşturan 101 İstanbul Lezzeti Festivali, yoğun katılımla gerçekleşti. Festivalin mutfak sponsorluğunu üstlenen İnoksan, katılımcı restoranların taleplerine yönelik ekipman, cihaz ve yardımcı ürün desteği vererek etkinliğin çözüm ortağı oldu.


Festival alanında şeflerin taleplerine yönelik mini profesyonel mutfaklar kuran İnoksan, Koza Gıda, Eat Largo ve Galvin Ristorante gibi restoran ve markalardan tam not aldı. Hemen her stantta birbirinden leziz ikramların bulunduğu festivale lezzet severlerin ilgisi büyüktü.

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