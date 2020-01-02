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107 yaşında hayatını kaybeden Şükriye Nine toprağa verildi

Bursa’nın İnegöl ilçesinde yaşayan 107 yaşındaki Şükriye Bayram hayatını kaybetti.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan 107 yaşındaki Şükriye Bayram hayatını kaybetti. Bayram, ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi


Hocaköy Mahallesinde ikamet eden Şükriye Nine hayatını kaybetti. 2 padişah, 10 cumhurbaşkanı ve 27 başbakan gören Şükriye Bayram, 107 yaşında evinde hayatını kaybetti. Bayram, ikindi namazına müteakip Hocaköy mahallesindeki camiiden kılınan cenaze namazının ardından Hocaköy kabristanına defnedildi.


107 yaşındaki kadının cenaze namazına İnegöl Belediye Başkan yardımcıları, aile fertleri ve sevenleri katıldı.

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