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107 yaşındaki Şükriye Nine hayatını kaybetti

Bursa’nın İnegöl ilçesinde yaşayan 107 yaşındaki Şükriye Bayram hayatını kaybetti.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan 107 yaşındaki Şükriye Bayram hayatını kaybetti.


Hocaköy Mahallesinde ikamet eden Şükriye Nine hayatını kaybetti. 2 padişah, 10 cumhurbaşkanı ve 27 başbakan gören Şükriye Bayram, 107 yaşında evinde hayatını kaybetti. Şükriye Nine en son İHA'ya özel olarak 10 Kasım 2019 tarihinde Atatürk'ü anlatmıştı. Geriye ise ondan bu görüntüler kaldı. 107 yaşında hayatını kaybeden Şükriye Bayram, ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Hocaköy kabristanına defnedilecek.

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