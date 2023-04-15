11 Eylül Bulvarı'nda trafik düzenlemesi

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Adliye Kavşağı bağlantı yolları asfaltlama çalışmaları çerçevesinde 11 Eylül Bulvarı'nın bir süre trafiğe kapatılacağı bildirildi.

Ankara gidiş istikameti yönünde Küçükbalıklı Batçığı ile Demirtaş Kavşağı arası asfalt kaplama çalışması için 15 Nisan Cumartesi saat 22.00 ile 16 Nisan Pazar saat 12.00 arasında yol trafiğe kapatılacak. Yolun İzmir gidiş istikametindeki asfaltlama çalışmaları için de Demirtaş Kavşağı ile Küçükbalıklı Batçığı arası 16 Nisan Pazar saat 22.00 ile 17 Nisan Pazartesi saat 06.00 arasında trafiğe kapatılacak. Ulaşımda bir sorun yaşanmaması için sürücülerin alternatif güzergahları kullanmaları, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.