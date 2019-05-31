11 milyar litre suyu kirlenmekten kurtardılar

Nilüfer Belediyesi'nin, okullarla birlikte düzenlediği “8. Bitkisel Atık Yağ Toplama Yarışması”na katılan öğrenciler, eğitim dönemi boyunca yaklaşık 11 bin kilogram atık yağ topladı. Yaklaşık 11 milyar litre suyu kirlenmekten kurtaran öğrenciler ve okulları ödüllendirildi.

Nilüfer Belediyesi'nin, çevre bilincinin oluşması, doğanın korunması amacıyla okullara yönelik gerçekleştirdiği, Bitkisel Atık Yağ Toplama Yarışması bu yıl da öğrencilerin yoğun katılımı ile gerçekleşti. Proje kapsamında 2018-2019 eğitim öğretim dönemi boyunca öğrenciler, evlerinde topladıkları atık yağları okullarına getirdiler. Nilüfer Belediyesi'nin Nilüfer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kolza Biodizel Yakıt ve Petrol Ürünleri firması iş birliğiyle düzenlediği yarışma, eğitim döneminin tamamlanmasıyla sona erdi ve en fazla atık yağ toplayan okullarla, kampanyaya en fazla katkıda bulunan öğrenciler belirlendi.

Bitkisel Atık Yağ Toplama Yarışmasının ödül töreni Nilüfer Belediyesi Halk Evi basın toplantı odası'nda yapıldı. Törene Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Nilüfer İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Muharrem Tüfekçi, Kolza Biodizel Yakıt ve Petrol Ürünleri Marmara Bölge Sorumlusu Haydar Eroğlu, Nilüfer Belediyesi Başkan Yardımcıları, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

10 Bin 775 kilo atık yağ toplandı

Ödül töreninde konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, proje kapsamında yaklaşık 7 bin öğrenciye atık yağ konusunda eğitim verildiğini belirterek, “Çevre sorunlarının farkında olan ve çevre için çaba gösteren sizin gibi öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin var olduğunu görmek umutlarımızı artırıyor” şeklinde konuştu.

Nilüfer Belediyesi'nin 2012 yılından bu yana “Bitkisel Atık Yağ Toplama Yarışması'nı düzenlediğini belirten Erdem, şöyle devam etti: “Nilüfer Belediyesi olarak, hanelerden atık yağların toplanmasının zorunlu hale getirilmesinden bir yıl önce, yani 2007 yılında bu projeye başladık. Bugün, bin 29 site ve apartmanda, 64 mahalle muhtarlığında bitkisel atık yağ bidonumuz bulunuyor. 2018-2019 eğitim yılında okullarımızda 6 bin 940 öğrencimize, atık yağ konusunda eğitim verildi. Nilüferli öğrencilerimiz de yıl boyunca, 10 bin 775 kilogram atık yağ topladı” dedi.

10 Milyar 775 Milyon litre su kirlenmekten kurtuldu

Toplanan rakamın çevresel anlamda çok önemli olduğuna dikkati çeken Başkan Turgay Erdem, “1 litre atık yağın 1 milyon litre suyu kirlettiği düşünülürse, siz topladığınız atık yağlarla 10 milyar 775 milyon litre suyu kirlenmekten kurtardınız. Bu nedenle yarışmaya katılan çevre dostu bütün çocuklarımızı yürekten kutluyorum. İyi ki sizin gibi gençlerimiz var, sayenizde, dünyamız daha güzel bir geleceğe sahip olacak” diye konuştu.

Nilüfer İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Muharrem Tüfekçi de projenin çevrenin korunması ve bu konuda öğrencilerin bilinçlenmesi anlamında çok önemli olduğunu vurguladı. Tüfekçi, “5 yıldır Nilüfer'de İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yapıyorum. Bana göre en anlamlı iki proje var. Bunlar, Nilüfer Belediyesi ile birlikte yürüttüğümüz Boyun Kadar Kitap Oku ve Bitkisel Atık Yağ Toplama Yarışması'dır. 8 ayda yaklaşık 11 ton atık yağ toplanması çok önemli. Bu değerin kurtardığı su miktarı gerçekten takdir edilecek bir durum. Emeği geçenleri kutluyorum” dedi.

Dereceye giren okullara ödül

Konuşmaların ardından yarışmada dereceye giren okullara ödülleri verildi. Yarışmada 15 Temmuz İlkokulu birinci olurken, Abdurrahman Vardar İlkokulu ikinci, Özel Final Okulları üçüncü, Koç Ortaokulu dördüncü, Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi beşinci Çalı Ortaokulu altıncı oldu. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Nilüfer İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Muharrem Tüfekçi, Kolza Biodizel Yakıt ve Petrol Ürünleri Marmara Bölge Sorumlusu Haydar Eroğlu ile Nilüfer Belediyesi Başkan Yardımcıları, İlk dört dereceye giren okullara bilgisayar, iki okula yazıcı, öğrencilere de satranç takımı hediye etti.