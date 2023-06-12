11 yaşındaki çocuk kolunu ot biçme makinesine sıkıştırdı

Bursa'nın İnegöl ilçesi kırsal Elmaçayır Mahallesi'nde kolu traktörün arkasındaki ot biçme makinesine sıkışan 11 yaşındaki çocuk yaralandı.

Olay, saat 15.00 sıralarında kırsal Elmaçayır Mahallesi'ndeki tarlada meydana geldi. Emircan H. (50), traktörünün arkasına bağladığı ot biçme makinesiyle tarlasındaki otları biçmeye başladı. Çalışan makinenin yanındaki ip, 11 yaşındaki amcasının oğlu Muhammed Muhittin H.'nin sağ koluna takıldı. Makinenin dönen şaftının çektiği iple birlikte çocuğun sağ kolu makineye sıkıştı. Çocuğun bağırma sesini duyan kuzeni, makineyi durdurdu. Sürücü, 112'ye haber vererek yardım istedi. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 1 saat süren çalışma sonucu çocuğun sıkışan kolu makinadan kurtarıldı. Kolu parçalanan çocuk, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Çocuk, burada yapılan ilk tedavisinin ardından Bursa'da özel bir hastaneye sevk edildi.