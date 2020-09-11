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12 kiloluk yemek tüplerini böyle çaldılar

Bursa’nın Gemlik ilçesinde bir evin bahçesinden yemek tüpü ve bisiklet çalan 2 hırsız güvenlik kameralarına yakalandı.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir evin bahçesinden yemek tüpü ve bisiklet çalan 2 hırsız güvenlik kameralarına yakalandı. 12 kiloluk yemek tüplerini duvarın üzerinden dışarıya fırlatan hırsızlar pes dedirtti.


Edinilen bilgiye göre, Gemlik'te farklı bölgelerdeki sitelerden hırsızlık yapan E.K. ve S.D. Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü asayiş büro ekipleri tarafından yakalandı. Zanlıların hırsızlık anları da, site kameraları tarafından görüntülendi.


Hırsızlık olayları sonrasında, kamera görüntülerini inceleyen Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şahısları tespit etti. Yapılan arama ve takip sonrasında da, zanlılar çaldıkları malzemelerle yakalandı. Ayrıca Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan baskında, zanlıların üzerinden Metanfetamin ve Selvi ismiyle tabir edilen uyuşturucular da ele geçirildi. Zanlılar, Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğündeki sorgularının ardından Gemlik Adliyesinde hakim karşısına çıkarıldı. İki zanlı da tutuklanarak Bursa Kapalı Cezaevine gönderildi. Bir evin bahçesinden 12 kiloluk 4 adet tüp ve 2 adet bisiklet çalan zanlıların hırsızlık anı görüntüleri dikkat çekti.

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