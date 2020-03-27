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12 metreden düşen inşaat işçisi ağır yaralandı

Orhangazi’de inşaatta çalışan bir işçi, 12 metre yükseklikten düşerek ağır yaralandı.

Orhangazi'de inşaatta çalışan bir işçi, 12 metre yükseklikten düşerek ağır yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, olay Orhangazi Hamzalı Yolu üzerinde devam eden bir sitenin inşaatında meydana geldi. Ahmet Bayram (55) isimli işçi inşaatta çalıştığı esnada 12 metre yükseklikten yere düştü. Ağır yaralanan Ahmet Bayram için olay yerine ambulans çağrıldı. Ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan talihsiz işçi burada yapılan ilk müdahalenin ardından Bursa Şehir Hastanesinde yoğun bakıma alındı. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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