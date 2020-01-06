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120 kiloluk yayın balığının yanında yattılar

Bursa’da iki balıkçı 120 kiloluk dev yayın balığı yakaladı.

Bursa'da iki balıkçı 120 kiloluk dev yayın balığı yakaladı. Balıkçılar, römorkla taşınabilen balığın yanında yatarak fotoğraf çekildi.


İznik ilçesinde balıkçı Hakan ve Gökhan Gider kardeşler, avlanmak için İznik gölüne açıldı. İki kardeş, Çakırca mevkinde 120 kiloluk dev yayın balığını yakaladı. Daha önce İznik gölünde bu büyüklükte bir balık tutulmadığını söyleyen iki kardeş, yayın balığını traktör römorkuna koyarak taşıdı. Taşınma sırasında yayın balığının yanına yatarak poz veren balıkçıların fotoğrafı şaşkınlık yaşattı.

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