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124 farklı ülkeden öğrenciler nevruzu Türkçe kutladı

Uluslararası öğrenciler nevruzu ‘Türkçe’ kutladı.

Uluslararası öğrenciler nevruzu ‘Türkçe' kutladı. Bursa Uludağ Üniversitesi'nde (BUÜ) öğrenim gören uluslararası öğrenciler, nevruz şenliği düzenledi. Türkçe şarkılar ve şiirler söyleyen öğrencilerin yerel kıyafetleri ise büyük ilgi topladı. BUÜ Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (ULUTÖMER) bünyesinde gerçekleştirilen etkinliğe üniversitede eğitim uluslararası öğrenciler katıldı. Dünyanın 150 farklı ülkesinden Bursa'ya gelen öğrencilerin birçoğu ilk kez bir nevruz kutlamasına katıldıklarını söyledi.


Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlik uluslararası öğrencilerin Türkçe şiir, şarkı ve tiyatro gösterisi ile devam etti. Törende konuşan ULUTÖMER Müdürü Doç. Dr. Süleyman Eroğlu, etkinliğe emek veren tüm öğretmenlere ve öğrencilere teşekkür etti.

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