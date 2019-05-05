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12.5 kilo esrar ile yakalanan zanlıya 5 yıl hapis cezası

Bursa’nın İznik ilçesinde 12.

Bursa'nın İznik ilçesinde 12.5 kilo esrar ile yakalanan bir kişi, 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.


Edinilen bilgiye göre, İznik'te 4 Ekim tarihinde Bursa İl Jandarma KOM ve İznik İlçe Jandarma ekipleri, ormanlık alanda 12.5 kilo esrar ele geçirdi. Olayda gözaltına alınan E.C. çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Tutuksuz yargılanan E.C.'nin geçtiğimiz hafta İnegöl Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılamasında karar çıktı. Mahkeme E.C.'ye uyuşturucu ticareti yapmak suçundan 5 yıl hapis cezası verdi. Hüküm giyen zanlı dün İznik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçe merkezinde yakalanarak Bursa E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. E.C.'nin halen İnegöl Ağır Ceza Mahkemesi'nde uyuşturucu kullanmak suçundan yargılanmasının devam ettiği öğrenildi.

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