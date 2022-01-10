İhlas Haber Ajansı

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13 aracın lastiklerini kesen şahıs psikiyatriye sevk edildi

Bursa’nın İnegöl ilçesinde sevgisiyle tartışıp öfkelendikten sonra bıçakla park halindeki 13 aracın lastiklerini keserek, 1 aracın kaputuna isminin ve soyadının baş harflerini yazan şüpheli Emre U.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde sevgisiyle tartışıp öfkelendikten sonra bıçakla park halindeki 13 aracın lastiklerini keserek, 1 aracın kaputuna isminin ve soyadının baş harflerini yazan şüpheli Emre U.(32)'nin psikiyatri bölümüne yatırılmasına karar verildi.


Olay gece 02.00 sıralarında Süleymaniye Mahallesi Bahçe sokakta meydana geldi. Sevgilisi ile tartışan Emre U.(32), elindeki bıçakla sokaktaki park halinde olan 13 aracın lastiklerini kesti. Öfkesi dinmeyen genç, bazı araçları da çizip, isim ve soyadının baş harflerini aracın kaputuna yazdı. Olayı o sırada gören bir vatandaş, polise haber verdi. Polis ekipleri, şüpheliyi kıskıvrak yakaladılar.


Araçlarını Gören Sürücüler Şoke Oldu


Sabah dışarıya çıkan araç sahipleri, araçların lastiklerinin kesildiğini görünce şoke oldular. 13 aracın sahibi de şüpheliden şikayetçi oldular.


Mağdur olan vatandaş Orhan Yalçın, " Gece gelmiş, 12 adet arabaya zarar vermiş. Bütün lastiklerimizi kesmişler. Aracımın sol 2 lastiğini doğramışlar. Arkadaşların lastiklerini kesmişler. Sabah saat 07.00'de emniyetten aradılar ve araçlarımızın lastiklerini kestiklerini söylediler. Bilgimiz olup olmadığını sordular. Bazı araçlara ‘E' harfini yazmışlar. 10 bin liranın üzerinde zarar var. Sokakta caddede kimseyle bir sorunumuz yok. Yapan şahsın yakalandığını söylüyorlar" dedi.


Adliyeye sevk edildi


Şüpheli Sorgulamanın ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, mahkeme tarafından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinin psikiyatri bölümünde 5 hafta gözlem altında tutulmasına karar verildi. Şahıs, polis nezaretinde Bursa'ya götürüldü.

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