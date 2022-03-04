13 bin 750 kilometrelik enerji bakımı

Güney Marmara'da elektrik dağıtım hizmeti veren Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. (UEDAŞ), bölgesinde gerçekleştirdiği planlı bakım çalışmalarıyla kesinti sayılarında yüzde 10'luk azalma sağlayarak müşteri memnuniyetini artırdı. 2021 yılında 13 bin 750 kilometre şebekeye bakım gerçekleştirildi.

Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova'da dünyayı 1.2 kat dolaşabilecek uzunluktaki elektrik ağı ile 5 milyonun üzerinde nüfusa enerji hizmeti sağlayan UEDAŞ, 24 saat planlı bakım çalışmalarıyla da enerji sürekliliğini koruyor. Enerji sürekliliğinin temelinde şebekenin bakım çalışmalarına dikkat çeken UEDAŞ Genel Müdürü Gökay Fatih Danacı, “Planlı bakımlarımızı ve doğru yatırımları yaparak tedarik sürekliliğimizi sağlıyoruz. Bu noktada 2021 rakamlarımız açıklandı. Orta gerilim arızalarında ve kesilme sıklığında yüzde 10'luk bir azalma sağlandı. Çok büyük bir şebekeyi yönetiyoruz. 2021 yılında 5 binin üzerinde trafoya bakım, 289 bin direğimize kontrolü yapılarak bakımı tamamlandı. Toplamda 500 binin üzerinde aydınlatmamız var bunların da 42 binine bakım sağladık. Enerji nakil hatlarında ise 13 bin kilometrenin üzerinde şebekeye bakım gerçekleştirildi" dedi.

Planlı bakımın arıza kesintisiyle karıştırıldığına dikkat çeken UEDAŞ Genel Müdürü Danacı, “Elektrikte bir arızanın oluşmaması için atmosfere açık şebekemizin bakımının yapılması şart. Tabi bu çalışmayı yaparken elektriği kesmek zorundayız. İş sağlığı ve güvenliği gereği enerji altında çalışma yapılamaz. UEDAŞ olarak abonelerimizin mağduriyet yaşamaması adına planlı çalışmaları önceden duyuruyoruz. Kesintiden etkilenebilecek abonelere 5 gün öncesinde SMS ile bilgilendirme yapılırken, internet sitemizde de güncel olarak duyurularımız yayınlanıyor” diye konuştu.