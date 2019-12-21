14 ya??ndaki kas hastas? G?kdeniz'in ac? hikayesi

S?rt?na ge?irdi?i Trabzonspor formas?yla e?itim g?rd??? okulda kalecilik yapan 14 ya??ndaki G?kdeniz ?ahin art?k yatakta makineye ba?l? olarak ya??yor. O?ullar?n?n bir zamanlar umudunun oldu?unu ama art?k o umudun da kalmad???n? belirten ?ahin ailesi hay?rseverlerden yard?m bekliyor.

Osmangazi'ye ba?l? K???kbal?kl? Mahallesi'nde oturan G?lay-Mustafa ?ahin ?iftinin 2 ?ocu?undan b?y??? G?kdeniz, sa?l?kl? olarak d?nyaya geldi. Y?r?y?p ko?abilen G?kdeniz'in hayat?n? karartan ger?ek hen?z 2.5 ya??nda ortaya ??kt?. Rahats?zlanan ve g?t?r?ld??? doktorda kas hastal??? ortaya ??kan G?kdeniz'in art?k y?r?yemeyece?i belirtildi. Hayat?n? 12 ya??na kadar tekerlekli sandalye ile s?rd?ren G?kdeniz, art?k 2 y?ld?r cihaza ba?l? yatalak olarak ya??yor.

Art?k okula gidemiyor

Daha ?nce tekerlekli sandalye ile okula giden G?kdeniz, art?k evde yatt??? i?in okula gidemiyor. ?uanda liseye gitmesi gereken G?kdeniz, 8. s?n?ftan itibaren okuldan ayr?lmak zorunda kald?. Peri?an durumda olan ve kirada oturan aile ise, G?kdeniz'in bak?m paras?yla ge?iniyor. G?kdeniz'in hastal??? sebebiyle i? bulamayan baba ise, yetkililerden yard?m bekliyor. G?nl?k?? olarak bir kahvede ?al??an baba Mustafa ?ahin, b?ylelikle ailesine bakmaya ?al???yor. G?kdeniz'in ise, k???kl???nden beri en b?y?k hayali futbolcu olmak ve tuttu?u tak?m Trabzonspor'un formas?n? giymek. Ayr?ca G?kdeniz'in babas? Mustafa ?ahin, daha ?nce kendileri ad?na ev yard?m kampanyas? toplanmaya ba?land???n? ama bunun s?z?nde durulmad???n? s?yledi.

"Yevmiyeyle bir kahvede ?al???yorum"

2.5 bu?uk ya??nda o?lunun kas erimesi ya?ad???n? anlatan ?ahin, "Maddeten ve manenen ?ok zorluklar ya?ad?k. ?u anda ben g?nl?k bir kahvede ?al???yorum. ?? ba?vurusu yapt???m yerler oldu. Ama hastam?z oldu?u i?in izin almam gerekiyor, o y?zden i? yerlerinden olumlu d?n?? yapan olmad?. Arada hastanede yat?yoruz. ?u anda ge?ici olarak ?al??t???m yerden ekmek paras?n? ??kar?yoruz. Yetkililerde bu konuda bir yard?m bekliyorum" dedi.

"Makinesiz 2 saat durabiliyor"

2 senedir o?lunun yatt???n? anlatan ?ahin, "Bu hastal?kla m?cadele ediyoruz. ?u anda havay? makineden al?yor. Makine olmad??? zaman morarmaya ba?l?yor. Makinesiz 2 saat durabiliyor. Bundan sonra devaml? yatakta yatacak. Omurga kemi?i eridi, akci?erleri par?aland?, ci?erleri d?zelmiyor. B?yle yatacak. Daha ?nce sandalyesi vard?. Onunla okula gidiyordu. ?u anda lise 1'e gitmesi laz?m. Ama 8. s?n?ftan itibaren okula gidemedi. Hastaneye devaml? gidiyoruz. Bir i?e gitti?im zaman bana izin verilmesi laz?m. Kirada oturuyoruz. ?u anda G?kdeniz i?in bak?m paras? al?yoruz ve onunla ge?iniyoruz" diye konu?tu.