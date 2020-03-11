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14 yaşındaki Sevde'ye gözyaşlarıyla veda

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde kan kanseri sebebiyle 14 yaşında hayatını kaybeden Sevda Küçükkuray gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde kan kanseri sebebiyle 14 yaşında hayatını kaybeden Sevda Küçükkuray gözyaşlarıyla toprağa verildi.


Gülay ve Erkan Küçükkuray'ın kızları 14 yaşındaki Sevde Küçükkuray 10 Mart Salı günü hayata veda etti. Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde kan kanseri nedeniyle tedavi altında olan 14 yaşındaki Sevda Küçükkuray'a uzun zamandan beri trombosit ihtiyacı olması sebebiyle kan bağışı yapılıyordu.


Hayata veda eden Sevde Küçükkuray Mustafakemalpaşa Sanayi Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Adile Mezarlığı'nda toprağa verildi. Genç kızın cenazesine okul arkadaşları da katılırken, sevenleri büyük bir üzüntü yaşadı.

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