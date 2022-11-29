14 yıldır Parkinson ile mücadele eden hasta operasyonla sağlığına kavuştu

2008 yılından bu yana Parkinson hastalığı ile mücadele eden ve son yıllarda hastalığa bağlı kasılmaları iyice artan 38 yaşındaki Ali Şen, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gerçekleştirilen Derin Beyin Stimülasyonu (Beyin pili takılması) ameliyatı ile sağlığına kavuştu.

Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde pandemi nedeni ile ara verilen beyin pili takılması ameliyatlarına yeniden başlandı. Türkiye'de sayılı hastanelerde yapılabilen ameliyat, 38 yaşındaki hasta Ali Şen'e başarıyla uygulandı. Operasyonun ardından pil açılımı için hastaneye gelen Şen, operasyonu gerçekleştiren Beyin Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Selahattin Biçer ve Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Nilüfer Büyükkoyuncu Pekel tarafından muayene edildi. Yapılan muayene sonrası herhangi bir yan etki görülmeyince hastanın pil açılımı gerçekleştirildi.

Hastanın daha önce çeşitli yerlerde tedavi aldığını dile getiren Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Nilüfer Büyükkoyuncu Pekel, semptomların kontrol altına alınamaması ve diskinezi adını verilen hareket bozukluklarının ortaya çıkması üzerine hastayı, ileri evre tedaviler açısından değerlendirdiklerini belirtti. İki nöroloji uzmanı, bir psikiyatri doktoru ve bir beyin cerrahından oluşan ekibin yaptığı inceleme sonucu ameliyat kararı alındığını vurgulayan Doç. Dr. Pekel, “Halk arasında beyin pili denilen Derin Beyin Stimülasyonu operasyonuna karar verilerek, işlem gerçekleştirildi. Ameliyatımız 1 Kasım'da yapıldı ve ilk pil açılımı 10 Kasım'da gerçekleştirildi. Bu ameliyatlar 2018, 2020 yılları arasında hastanemiz bünyesinde başarı ile gerçekleştiriliyordu. Pandemi nedeni ile ara verdiğimiz ameliyatlara, Kasım ayı itibari ile yeniden başladık. Bundan sonrasında ihtiyacı olan hastalarımıza ameliyatlar, aktif bir şekilde yeniden yapılacaktır” dedi.

“Kasılmalar yok derecesinde”

Yaklaşık 14 yıldır Parkinson hastalığı ile mücadele ettiğini belirten hasta Ali Şen ise, “Genellikle sol bacağımda kasılma çok oluyordu. Titreme de oluyordu. Titreme ilaçlar sayesinde zamanla azaldı ama bu kasılmalardan dolayı çok zor durumda kalıyordum. Yüksek İhtisas Hastanesi'ne başvurdum. Nilüfer hoca sayesinde beyin pili operasyonu geçirdim. Kasılmalar yok derecesinde artık. Sabah kalktığımda donuk oluyordum. Adım atamıyordum. Gün içerisinde kasılmalardan dolayı yürüyemiyordum. Çok fazla kasılmalar vardı. Ameliyat gayet iyi geçti. Şimdi daha iyiyim” şeklinde konuştu.