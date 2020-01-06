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14'lı binadan atlayarak intihar eden genç hayatını kaybetti

Bursa’da bir genç 14 katlı inşaat halindeki binadan atlayarak feci şekilde can verdi.

Bursa'da bir genç 14 katlı inşaat halindeki binadan atlayarak feci şekilde can verdi. O anlar ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.


Olay, gece saatlerinde Osmangazi İlçesi Kükürtlü Mahallesi Kirazlı Sokak üzerinde yapımı devam inşaat halindeki 14 katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yılbaşı akşamı da intihar girişiminde bulunan ve polisler tarafından ikna edilen 27 yaşındaki Ahmet Can üç gün sonra aynı binaya çıkarak 14'üncü kattan atlayarak feci şekilde can verdi.


Durumu gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk inceleme sonucu Ahmet Can'ın yaşamını yitirdiği belirtildi. O anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Polis ekipleri ise olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatırken , Cumhuriyet savcısı tarafından yapılan incelemelerinin ardından Ahmet Can'ın cansız bedeni esas ölüm nedeninin belirlenmesi için adli tıp morguna kaldırıldı.

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