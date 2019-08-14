15 gündür kayıp olan çocuk bulundu

Bursa'da 15 gündür haber alınamayan çocuk İstanbul'da bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Mustafakemalpaşa ilçesinde ikamet eden 15 yaşındaki Hasan Durmuş 2 hafta önce Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde yaşayan akrabalarına misafir olarak geldiği evden ayrıldı. Akşam eve dönmeyince merak eden yakınları her yerde aramaya başlasa da Durmuş'un izine ulaşamayınca polise bildirdi. Sosyal medyada, kayıp Durmuş'un fotoğrafları paylaşılırken, Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından da tüm illerde kayıp alarmı verildi. Kayıp Durmuş'tan sevindirici haber gece geldi. İstanbul'da duyarlı vatandaşın ihbarıyla emniyet güçleri tarafından polis merkezine götürülen Hasan Durmuş ailesine teslim edildi.